مران الزمالك - انتظام جنش والونش.. واستمرار تأهيل حازم وعلاء

انتظم الثنائي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك والمقامة بمقر النادي.

وكان الثنائي قد حصل على راحة سلبية من تدريبات أمس الثلاثاء من الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها مساء السبت، لكن حتى الآن لم يتضح موقف المباراة مع عدم وصول بعثة الفريق المغربي إلى الآن.

وكان الزمالك قد تغلب على الرجاء بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب.

وانطلق مران الزمالك بفقرة تأهيلية خفيفة بالركض حول الملعب لمدة 10 دقائق تحت قيادة بيدرو مدرب الأحمال.

وقام اللاعبون بالتدريب من خلال بعض الأدوات التأهيلية لمعالجة الإرهاق بسبب ضغط المباريات والوصول لمعدل لياقة بدنية قوي.

وشارك مصطفي محمد وأحمد سيد زيزو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في تدريبات الكرة علي هامش المران المقام بملعب النادي.

وذلك عقب اكتفاء الثنائي بأداء تدريبات تأهيلية بالجمانيزيوم، خلال مران الأمس بقرار من المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا خاصا لحازم إمام لاعب الفريق على هامش المران، بينما واصل محمود علاء تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع له.

وألقى باتشيكو محاضرة فنية على اللاعبين للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة.

وطالب باتشيكو اللاعبين بمواصلة العمل بكل قوة كما هو معتاد وتنفيذ المطلوب منهم.

وعقد باتشيكو جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" على هامش المران.

وشارك محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق في تدريبات الكرة بعد غياب بسبب إصابة في الرباط الصليبي.