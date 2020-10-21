مرتضى منصور لـ في الجول: أوافق على تأجيل مباراة الرجاء بشرط تغيير موعد نهائي إفريقيا

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 17:18

كتب : بسام أبوبكر

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

فسر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تصريحاته الذي أدلى بها أمس الثلاثاء، عن موافقته على تأجيل مباراة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى منصور لـFilGoal.com: "بالفعل أنا أوافق على تأجيل مباراة الرجاء مثلما قلت سابقا".

وأضاف "ولكن بشرط واحد هو تأجيل نهائي إفريقيا أيضا".

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وأكمل "كيف نلعب مباراة العودة ضد الرجاء ثم نخوض النهائي بعد 5 أيام فقط، وفي الناحية الأخرى يحصل طرف النهائي الثاني على راحة طويلة تصل إلى أكثر من 10 أيام".

وشدد في ختام تصريحاته "لذلك أنا أوافق فقط على تأجيل المباراة في حالة تأجيل نهائي البطولة أيضا وليس سوى ذلك".

وفاز الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 1-0 على الرجاء في كازابلانكا، بعد أن حقق الأهلي الفوز على الوداد 2-0 في نفس الدور والمدينة.

وتجتمع في الساعات المقبلة لجنة الطوارئ في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لبحث مصير مباراة عودة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الزمالك والرجاء بعد إصابة العديد من لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا.

وعلم FilGoal.com من عدة مصادر داخل كاف، أن الاتجاه الأقرب داخل اللجنة هو تأجيل المباراة المزمع إقامتها يوم السبت المقبل إلى أحد أيام 30 أو 31 أكتوبر، أو الأول من نوفمبر. (طالع التفاصيل)

مرتضى منصور الزمالك الرجاء دوري أبطال إفريقيا
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