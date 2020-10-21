منافس مصر - تعيين مدرب جديد لمنتخب كينيا

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 15:30

كتب : FilGoal

حسين الشحات - مصر - كينيا

قرر الاتحاد الكيني لكرة القدم يوم الأربعاء تعيين جاكوب "جوست" مولي كمدرب جديد لمنتخب كينيا لمدة 3 سنوات.

منتخب كينيا يتواجد في المجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا المقبلة، رفقة منتخب مصر، وكذلك منتخبي جزر القمر وتوجو.

وقال مولي في تصريحات لموقع الاتحاد الكيني: "إنه لشرف كبير أن أكون مدرباً لمنتخب كينيا والمهمة التي تنتظرنا الآن هي التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2021".

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ستكون مهمة جوست الأولى ضد جزر القمر في التصفيات الإفريقية يوم 11 نوفمبر على أرضه، ويوم 15 نوفمبر خارج أرضه.

كان الاتحاد الكيني قد قرر إقالة الجهاز الفني لمنتخب كينيا بالكامل بقيادة المدير الفني فرانسيس كيمانزي بفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي، يوم الثلاثاء.

وأفاد الاتحاد الكيني في بيان: "يعرب الاتحاد عن امتنانه الكبير للمدرب كيمانزي وأعضاء جهازه الفني لعملهم المثالي وتفانيهم".

وأضاف البيان "يتمنى اتحاد كرة القدم الكيني لهم كل التوفيق في المستقبل".

منتخب كينيا تعادل مع منتخب مصر في ملعب برج العرب في الجولة الأولى من التصفيات، قبل أن يتعادل على أرضه أمام توجو.

ويلعب منتخب كينيا أمام جزر القمر في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، بينما يواجه منتخب مصر نظيره توجو.

كينيا مصر
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