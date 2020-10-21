مانشستر يونايتد يعلن تسجيله لخسائر بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني.. وارتفاع الدين بنسبة 133%

أعلن نادي مانشستر يونايتد تسجيله لخسائر بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني في عوائده بسبب تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وارتفع دين مانشستر يونايتد بنسبة 133% ليصبح 474.1 مليون جنيه إسترليني، فيما انخفض عائد الفريق بنسبة 19% ليصبح 509 مليون جنيه إسترليني، وسجل النادي خسائر بقيمة 23.2 مليون بعدما كان قد سجل ربحا بقيمة 18.9 مليون في 2019.

ويعد العائد الحالي لمانشستر يونايتد هو الأقل منذ العام المالي لـ2014-2015 والذي سجل خلاله الشياطين الحمر عائدا بقيمة 395.2 مليون جنيه إسترليني.

وكان مانشستر يونايتد قد حقق عائدا خلال الموسم الماضي بلغ 627.1 مليون جنيه إسترليني.

وتوقع مانشستر يونايتد أن ينخفض العائد خلال العام المالي المنصرم بين 560-580 مليون جنيه إسترليني بسبب عدم مشاركة الفريق في دوري الأبطال، لكن يونايتد عاد وسحب تلك التوقعات بعدما نشر بيانه المالي للربع الثالث في مايو وظهر مدى تأثره بتفشي وباء كوفيد 19.

وانخفضت عوائد البث من 241.2 مليون جنيه إسترليني إلى 140.2 مليون، انخفاض يقدر بنسبة 41.9%، فيما انخفض عائد المباريات اليومي بنسبة 19% ليصبح 89.8 مليون.

وتضاعف الدين عما كان عليه في العام الماضي، وأوضح النادي إلى أن ذلك يعكس مدفوعات الرعاية المؤجلة بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني وخسارة ربح المباريات اليومية والذي يتخطى حاجز الـ50 مليون جنيه إسترليني والذي يتوقع أن يستمر في 2020-2021 بجانب الزيادة في استثمارات اللاعبين.

وتم وضع تكاليف استثنائية قبل بداية العام تقدر بـ19.6 مليون جنيه إسترليني وهي مبلغ تعويض تم دفعه للمدرب السابق جوزيه مورينيو وأعضاء طاقمه التدريبي.

وأوضح النادي في بيانه أنه لن ينشر أي سجل ربحي لتتبع عام 2020-2021 المالي بسبب عدم الوضوح الكامل للوضع الحالي الذي تسبب به تفشي وباء كوفيد 19.