أسوان يوجه الشكر لـ كشري.. "على مدار تاريخنا كنا الاختيار الأول للكثير من المدربين"

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 13:14

كتب : رضا السنباطي

أحمد كشري - أسوان

قرر مجلس إدارة أسوان توجيه الشكر لأحمد كشري مدرب الفريق.

وقال بيان رسمي للنادي: "قرر مجلس إدارة نادي أسوان بعد اجتماع مشترك مع لجنة الكرة استمر عدة ساعات توجيه الشكر لأحمد كشري المدير الفني السابق للفريق.

وأضاف بيان النادي: "كل الشواهد التاريخية تثبت وتؤكد بأن نادي أسوان على مدار تاريخه كان الاختيار الأول لكثير من المديرين الفنيين الذين عملوا بالنادي".

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وأعلن نادي تكليف أحمد مصطفى "بيبو"، وأحمد مارادونا، وأحمد كمال، بإدارة شؤون الفريق لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

وأكد النادي أن مجلس إدارته ولجنة الكرة ستواصل اجتماعاتها لبحث السير الذاتية للمدربين القادرين على قيادة الفريق في الموسم المقبل.

ويأتي ذلك، في ظل ارتباط اسم كشري بتدريب مصر للمقاصة أو الإنتاج الحربي في الموسم المقبل.

وكذلك، القرار يأتي رغم عن إعلان أسوان منذ أيام أن كشري مستمر مع الفريق. (طالع التفاصيل)

كان نادي أسوان قد ضمن البقاء في بطولة الدوري قبل جولتين من نهاية المسابقة، بفضل سلسلة من النتائج الجيدة تحت قيادة كشري أبرزها الفوز على الزمالك 1-0، وعلى حرس الحدود 2-1.

ويحتل أسوان المركز الـ 14 في الدوري بـ 37 نقطة قبل جولة من نهاية المسابقة.

أسوان أحمد كشري
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