أسوان يعلن عبر في الجول استمرار جهاز كشري للموسم المقبل

قرر مجلس إدارة نادي أسوان استمرار الجهاز الفني بقيادة أحمد شكري للموسم المقبل.

وقال صرح مصطفي أمين المشرف على الكرة بنادي أسوان لـFilGoal.com: "اجتماع اليوم استمر لمدة ٥ ساعات بحضور رئيس مجلس إدارة النادي اللواء أحمد سليمان، ومجدي سبالك نائب رئيس مجلس الإدارة وبصفتي المشرف العام على الكرة والمدير الفني أحمد كشري".

وأضاف "شهد الاجتماع منافشة ملفات تقييم هذا الموسم وبحث الاستعدادات للموسم الجديد، مع تمسك مجلس الادارة ولجنة الكرة بالمدير الفني للعمل للموسم الجديد، والنظر في اقتراح بتعديل عقد المدير الفني بما يتناسب مع ما تم إنجازه".

المشرف على الكرة أكمل "اتفقنا أيضا على تدبير مستحقات اللاعبين ومكافأة الفوز على حرس الحدود والاتفاق علي ضرورة تدعيم الفريق بعناصر تعوض اللاعبين الذين انتهت عقودهم وإعاراتهم مع تقييم المراكز الشاغرة والتي يعاني منها الفريق".

أمين واصل "قررنا أيضا بحث العروض المقدمة رسميا من الأندية لتسويق اللاعبين بما يحقق أقصى استفادة مادية لنادي أسوان لتدبير مستحقات الجهاز الفني واللاعبين ومعسكر إعداد الموسم الجديد".

وأتم "وأخيرا، قررنا مشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا والناشئين خلال المباراتين المقبلتين في الدوري قبل فترة القيد الأولى".

كان نادي أسوان قد ضمن البقاء في بطولة الدوري قبل جولتين من نهاية المسابقة بعد الفوز على حرس الحدود.

ويستعد أسوان لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري.

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