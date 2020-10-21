عبد الله السعيد رجل مواجهة بيراميدز وهوريا

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عبد الله السعيد قائد بيراميدز، رجلا لمواجهة فريقه ضد هوريا في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقاد السعيد بيراميدز لأول نهائي إفريقي في تاريخه، في مشاركته الأولى.

صاحب الـ 35 عاما سجل هدفا في فوز بيراميدز 2-0، بينما سجل إبراهيم حسن الهدف الأول.

وقال السعيد عقب المباراة: " "ظروف الطقس في الشوط الأول لم تساعدنا ولكن في الشوط الثاني نجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا وسجلنا هدفين".

وأضاف "من أول مباراة لنا في البطولة وهدفنا الفوز باللقب".

وأتم تصريحاته "في المباراة النهائية سنخرج كل ما لدينا لتحقيق الفوز والخروج بهذا الإنجاز الكبير".

ويلعب بيراميدز ضد نهضة بركان مساء الأحد المقبل بملعب مولاي عبد الله بالرباط.