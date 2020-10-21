مندوبة وزارة الصحة المغربية توضح لـ في الجول سبب صدور خطاب منع الرجاء من السفر لمصر

أصدرت وزارة الصحة المغربية قرارا في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء بمنع بعثة فريق الرجاء من السفر إلى مصر من أجل لقاء الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء ذلك القرار بعد إصابة أكثر من ثمانية لاعبين بفيروس كورونا في صفوف الفريق المغربي.

وتوجه FilGoal.com لسناء جاوي مندوبة وزارة الصحة المغربية في الدار البيضاء والتي وقعت على قرار منع الرجاء من السفر بالسؤال عن سبب حدوث ذلك.

وأجاب مندوبة وزارة الصحة المغربية في الدار البيضاء لـFilGoal.com قائلة: "ليس لي تعليق رياضي على الأمر بل القرار كان صحيا بحتا".

وأضافت "خطر تنقل العدوى لا يستثني مجموعات رياضية من أخرى غير رياضية".

وأكملت "الحث على التزام فريق الرجاء بالحجر الصحي فيه حفظ لسلامة وصحة المواطنين والمخالطين للاعبين المصابين بفيروس كورونا".

وأتمت سناوي جاوي حديثها "بالنسبة للرجاء فإن وجود تسعة لاعبين مصابين بفيروس كورونا يجعلنا نتخذ الإجراءات الاحترازية ومنع تجمعهم لمنع انتشار الوباء بينهم".

وبسبب ذلك القرار فأصبح لزاما على فريق الرجاء الدخول في عزل صحي لأسبوع وهو ما يعني عدم قدرته على خوض لقاء الزمالك السبت المقبل.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية في تقرير لها أن الاتحاد الإفريقي بصدد الموافقة على تأجيل المباراة.