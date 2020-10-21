تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

عقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات على الصعيدين الإنشائي والرياضي.

وعقب الجلسة اتخذ المجلس العديد من القرارات جاءت كالآتي:

"التصديق على محضر جلسة مجلس الإدارة السابق، التي عقدت بتاريخ ١ أكتوبر الجاري".

"تكليف طارق قنديل عضو مجلس الإدارة بالإشراف على إعداد المقترحات وجدول الأعمال والكتيب الخاصة بالجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها يومي 27 و28 من شهر نوفمبر المقبل والتي استعرض المجلس جدول أعمالها على أن يتم الإعلان عنها في الصحف الرسمية يوم 31 أكتوبر وفقا للائحة".

"تشكيل لجنة برئاسة محمد سراج الدين عضو المجلس والمستشار الهندسي للإشراف على إنشاء جراج بفرع النادي بمدينة نصر على مساحة 33 ألف متر لخدمة الأعضاء".

"ترشيح حنان الزيني مسؤول اللوائح والتراخيص للحصول على أول دبلومة في المنازعات والعقود والتحكيم الرياضي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتعاون مع المحكمة الرياضية وفيفا".

"كما استعرض المجلس الملف المقدم من المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي الذي أكد الانتهاء من 80% من البنية التحتية لفرع النادي في التجمع الخامس لكامل مساحة الفرع البالغة 50 فدانا ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى التي تبلغ 70% من الإنشاءات الخاصة بالفرع في يوليو 2021 وبناء عليه قرر مجلس الإدارة إصدار بطاقات عضوية مؤقتة تمكن أعضاء فرع التجمع الخامس من دخول الأفرع المختلفة، بتذاكر مخفضة بنسبة تخفيض ٥٠%، مع استمرار العمل بقرار المجلس السابق الخاص بالسماح لأبناء فرع التجمع بالاشتراك في الأكاديميات المختلفة بنفس رسوم أعضاء النادي، والسماح بدخولهم بالمجان مع ذويهم بمجرد إبراز إيصال الاشتراك".