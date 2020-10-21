الزمالك يدخل معسكرا مغلقا الخميس المقبل استعدادا للرجاء

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 00:08

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد عيد ولاعبي الزمالك يجرون عمليات الإحماء فبل لقاء الرجاء

يدخل الزمالك في معسكر مغلق يوم الخميس المقبل في ملعب النادي استعدادا للقاء الرجاء المغربي السبت المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك منافسه الرجاء في استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد في المغرب.

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ويحتاج الزمالك للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل للنهائي للمرة الأولى له منذ عام 2016.

وكانت صحيفة "المنتخب" المغربية ذكرت في تقرير لها أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بصدد الموافقة على تأجيل المباراة بسبب إصابة أكثر من ثمانية لاعبين من الفريق المغربي بفيروس كورونا.

فيما ذكرت صحيفة "Le360" المغربية أن السلطات الصحية منعت الرجاء من السفر وطلبت من الفريق الدخول في عزل صحي بسبب حالات كورونا في صفوفه.

الزمالك الرجاء في إفريقيا
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