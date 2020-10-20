ممدوح عيد: الفوز بلقب الكونفدرالية سيجعل الجميع يتحدث عن بيراميدز

يرى ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أن في حالة فوز فريقه بلقب بطولة الكونفدرالية سيجعل الجميع يتحدث عن هذا الإنجاز.

ووصل بيراميدز لأول مرة في تاريخه لنهائي الكونفدرالية بعد تخطي هوريا في المباراة التي أقيمت بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وقال ممدوح عيد في جلسته مع اللاعبين عقب المباراة: "كنتوا رجالا أمام هوريا وتستحقون هذا التأهل التاريخي".

وأضاف "الفوز يضع عليكم مسؤولية أكبر في التتويج بلقب البطولة عند مواجهة نهضة بركان في النهائي".

وأكمل "النهائي يتابعه قارة إفريقيا بالكامل وبعض دول العالم ويجب استغلال هذه الفرصة لإظهار من هو بيراميدز للجميع وما يملكه من لاعبين مميزين".

وأتم تصريحاته "الفوز باللقب سيجعل الجميع يتحدث عنا وسيكون خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من النجاحات".