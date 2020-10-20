المنتخب المغربية: كاف وافق على تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 23:46

كتب : FilGoal

طارق حامد - عمر العرجون - الرجاء - الزمالك

كشفت صحيفة المنتخب المغربية وفقا لمصادرها عن موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء بإياب نصف النهائي.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.

وأوضحت التقارير المغربية عن منع الرجاء من السفر بعد اكتشاف 9 حالات من فيروس كورونا في الفريق.

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وأشارت صحيفة المنتخب إلى أنه وفقا لمصدر موثوق داخل الاتحاد الإفريقي فتم الاستقرار على تأجيل مباراة الرجاء والزمالك.

وأضاف التقرير إلى أن التأجيل سيكون لما بعد 27 من الشهر الجاري عقب نهاية فترة الحجر الصحي لفريق الرجاء.

وكان من المنتظر أن يصل فريق الرجاء إلى مصر غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة الزمالك.

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