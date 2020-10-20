السعيد: سنقدم كل ما لدينا أمام نهضة بركان للفوز بلقب الكونفدرالية

شدد عبد الله السعيد قائد بيراميدز على أن فريقه سيقاتل أمام نهضة بركان للفوز بلقب الكونفدرالية.

وفاز بيراميدز على هوريا كوناكري الغيني بهدفين دون رد في نصف نهائي البطولة، ليتأهل للنهائي ويضرب موعدا مع نهضة بركان المغربي.

وقال السعيد عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "ظروف الطقس في الشوط الأول لم تساعدنا ولكن في الشوط الثاني نجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا وسجلنا هدفين".

وأضاف "من أول مباراة لنا في البطولة وهدفنا الفوز باللقب".

وأتم تصريحاته "في المباراة النهائية سنخرج كل ما لدينا لتحقيق الفوز والخروج بهذا الإنجاز الكبير".

ويلعب بيراميدز ضد نهضة بركان مساء الأحد المقبل بملعب مولاي عبد الله.