فتح الله: من اليوم الأول في الكونفدرالية وهدف بيراميدز هو الفوز بالبطولة

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 23:26

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - هوريا

شدد محمود فتح الله المدرب المساعد في بيراميدز على أن الهدف الأول لفريقه في الكونفدرالية هو الفوز بلقب البطولة.

وفاز بيراميدز على هوريا كوناكري الغيني بهدفين دون رد في نصف نهائي البطولة، ليتأهل للنهائي ويضرب موعدا مع نهضة بركان المغربي.

وقال فتح الله عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "هدفنا من اليوم الأول هو الفوز بلقب الكونفدرالية، سنقاتل لتحقيق ذلك أمام نهضة بركان في النهائي".

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وأضاف "هوريا فريق منظم وإذا كان غير ذلك لما وصل لنصف نهائي البطولة، واستطعنا تحقيق الفوز لأننا احترمنا منافسنا".

وواصل "لدينا ثقة في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز أمام نهضة بركان في النهائي".

وأكمل "لا يوجد أفضلية لنهضة بركان لأنه يخوض النهائي على ملعبه، ومن يريد الفوز باللقب عليه الانتصار في أي مكان".

وأتم تصريحاته "نتمنى تحقيق الفوز باللقب لأن كل من يعمل في منظومة بيراميدز يستحق الفوز بالبطولة".

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