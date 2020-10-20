تقارير: السلطات المغربية تفرض حجرا صحيا على لاعبي الرجاء لمدة أسبوع

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 23:09

كتب : FilGoal

بدر بانون - الرجاء - الزمالك

فرضت السلطات المغربية متمثلة في وزارة الصحة حجرا صحيا على لاعبي الرجاء لمدة 7 أيام بسبب فيروس كورونا.

وضرب فيروس كورونا فريق الرجاء وأصاب 8 من لاعبي الفريق ليتبقى 16 لاعبا بقائمة الفريق المغربي.

ويسعى نادي الرجاء المغربي لتأجيل مواجهة الإياب المقرر لها يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

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وكشفت قناة بي إن سبورتس أن السلطات المغربية فرضت حجرا صحيا على لاعبي الرجاء لمدة 7 أيام.

وأوضحت القناة أن القرار يمنع فريق الرجاء من التوجه إلى القاهرة لمواجهة الزمالك في إياب نصف النهائي.

وأشارت صحيفة Le 360 sport المغربية إلى أن السلطات المغربية قررت إلغاء الرخصة الممنوحة لنادي الرجاء للسفر إلى مصر.

وكشف التقرير أن ذلك بعد إصابة 9 أفراد من الفريق بفيروس كورونا وأوصت بـ حجر صحي لمدة أسبوع.

وكان من المقرر أن تطير بعثة الرجاء إلى مصر غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة الزمالك مساء السبت.

وانتهى لقاء الذهاب في المغرب بتفوق الزمالك بهدف دون رد سجله أشرف بنشرقي.

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