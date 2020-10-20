بثنائية السعيد وحسن.. بيراميدز يهزم هوريا ويضرب موعدا مع نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 22:51

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - هوريا - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

تأهل فريق بيراميدز إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على هوريا كوناكري الغيني بهدفين دون رد.

ووصل بيراميدز لأول مرة في تاريخه لنهائي الكونفدرالية بعد تخطي هوريا في المباراة التي أقيمت بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

ليضرب موعدا مع نهضة بركان في نهائي البطولة الذي تأهل للمباراة بعد الفوز على حسنية أكادير.

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وتقام المباراة مساء الأحد المقبل بملعب مولاي عبد الله.

وسجل ثنائية فوز بيراميدز على هوريا كل من إبراهيم حسن وعبد الله السعيد.

وصف المباراة

سيطر بيراميدز على مجريات اللعب من البداية وسدد محمد فاروق كرة قوية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس.

وكاد عمر جابر أن يسجل الهدف الأول بعدما اخترق إيريك تراروي دفاعات هوريا ومرر كرة وصلت له ليسددها نحو الشباك الخالية إلا أن الدفاع أبعد الكرة من على خط المرمى.

وواصل تراوري تألقه واخترق دفاع هوريا في الدقيقة 61 بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد ليتعرض للعرقلة والحكم يحتسب ركلة جزاء.

لكن لاعبو هوريا اعترضوا بشدة على الحكم الذي عاد لمشاهدة اللعبة مرة أخرى في الفيديو، ليعود بعدها ويلغي ركلة الجزاء ويستكمل اللعب.

ودفع أنتي تشاتشيتش بلاعب الوسط إبراهيم حسن بدلا من جون أنتوي في الدقيقة 73 لتنشيط الهجوم.

وبعد دقيقة واحدة من دخوله أرض الملعب ومن أول لمسة تلقى إبراهيم حسن تمريرة رائعة من عمر جابر قابلها بتسديدة أخطأ الحارس في التصدي لها لتذهب إلى الشباك مسجلا هدف بيراميدز الأول.

ثم استلم عبد الله السعيد الكرة بعد دقيقة واحدة من الهدف الأول وسدد بطريقة رائعة محرزا هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 75.

ومن كرة مرتدة نجح هوريا في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 88 لكن الحكم عاد للفيديو وألغى الهدف بداعي التسلل.

لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز بثنائية دون رد.

عبد الله السعيد بيراميدز الكونفدرالية هوريا
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