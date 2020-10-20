مرتضى منصور: أوافق على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء دون العودة لقرار الاتحاد الإفريقي

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه يوافق على تأجيل لقاء فريقه والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لحين شفاء لاعبي الفريق المغربي من فيروس كورونا.

وتحدث مرتضى عبر قناة "الحدث اليوم" قائلا: "أوافق على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء لحين شفاء لاعبي الفريق المغربي من فيروس كورونا".

وأضاف "نحن شعب واحد وأنا رجل قومي عربي، أوافق على التأجيل بمبادرة مني دون العودة لأي قرار من الاتحاد الإفريقي".

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك منافسه الرجاء السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز عليه ذهابا في المغرب بهدف دون رد.

وأعلن الرجاء إصابة ثمانية من لاعبيه بفيروس كورونا في وقت سابق.