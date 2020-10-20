الأهلي يدخل معسكرا الأربعاء استعدادا لمواجهة الوداد

استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على الدخول في معسكر مغلق غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة الوداد.

ويستضيف الأهلي فريق الوداد مساء الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد تغلب على الوداد بهدفين دون رد في مباراة الذهاب بالمغرب.

ويخوض الأهلي مرانه في الخامسة عصر غدا الأربعاء على ملعب التتش وعقب نهاية المران يعلن موسيماني قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق.

ويجري الأهلي مسحة طبية غدا على هامش المران وفقا للبروتوكول الطبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم الثلاثاء بعد الحصول على راحة استمرت لمدة يومين عقب العودة من المغرب.