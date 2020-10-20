مران الزمالك - مشاركة ساسي وشيكابالا وحازم إمام في التدريبات الجماعية

انتظم فرجاني ساسي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام في التدريبات الجماعية المقامة في نادي الزمالك.

ويأتي ذلك بعد تعافي الثلاثي من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الأخيرة.

وكشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن شيكابالا بات لائقا من الناحية الطبية هو وحازم إمام بعد التأكد من سلامة كل منهما.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء مساء السبت المقبل ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك في ذهاب نصف النهائي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالمغرب.

وعقد جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين طالبهم بالتركيز التام وقام بتصحيح بعض الأمور الفنية والتي حدثت في اللقاء الأخير.

وشدد باتشيكو على اللاعبين "الشوط الأول انتهى بالفوز وهذا أمر جيد، أمامنا شوط آخر في القاهرة للوصول للنهائي".

يخوض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات تأهيلية في صالة الجمانيزيوم وذلك علي هامش مران الزمالك المقام حاليا بملعب النادي.

ويواصل علاء البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للفترة المقبلة .

بالنسبة لموقف ساسي أوضح محمد أسامة طبيب الزمالك أن الفحوصات أكدت سلامته بشكل كامل من فيروس كورونا.

وشارك فرجاني ساسي بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية المقامة بملعب النادي.

وأدى ساسي تدريبات تأهيلية في البداية أعقبتها المشاركة مع اللاعبين في فقرة بالكرة.

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة جايمي باتشيكو، راحة لمحمود جنش ومحمود حمدي الونش لاعبي الزمالك، من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.

ومن المقرر أن ينتظم جنش والونش في التدريبات غدا للفريق بشكل طبيعي.

وخاض محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فقرة تأهيلية قوية علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي، وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي إصابات الملاعب.

بينما خاضت مجموعة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذين شاركوا في لقاء الرجاء المغربي الذي أقيم أمس الأول في المغرب، فقرات استشفاء وتأهيل، وذلك علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة سريعة مع أحمد سيد زيزو ومصطفي محمد وذلك على هامش المران المقام على ملعب النادي حيث وجه لهما بعض التعليمات الفنية.