رسميا - تشيلسي يُقيد بيتر تشيك في قائمة الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 20:18

كتب : FilGoal

تشيك

قدم نادي تشيلسي قائمته النهائية التي ستشارك في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، والتي شهدت تواجد التشيكي بيتر تشيك حارس الفريق المعتزل السابق.

بيتر تشيك

النادي : معتزل

تشيلسي

موقع تشيلسي الرسمي أفاد سبب قيد بيتر تشيك، من أجل أن يكون حارسا للطوارئ حال تعرض أحد الحراس للإصابة بـ فيروس كورونا.

ويتواجد تشيك في القائمة رغم عدم توقيعه على تعاقد كلاعب.

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وشهدت قائمة البلوز تواجد كيبا أرزيابالاجا وإدوارد ميندي وويلي كاباييرو في مركز حراسة المرمى.

ويحق لكل فريق قيد 25 لاعبا أكبر من 21 عاما ولابد أن يتواجد 8 بينهم من إنجلترا، بعد انتهاء سوق الانتقالات الصيفية داخل البلاد الأسبوع الماضي.

تشيك عاد لتشيلسي في يونيو 2019 بعد اعتزاله كرة القدم للعمل ضمن فريق المدير الرياضي الجديد.

الحارس التشيكي كان مختصا بتوفير النصائح لكل ما يخص فريق كرة القدم، والتنسيق بين الفريق الأول والأكاديمية.

كان تشك قد اعتزل كرة القدم نهائيا بنهاية موسم 2018-2019 رفقة أرسنال، وكانت المباراة الأخيرة له رفقة المدفعجية أمام تشيلسي تحديدا في نهائي الدوري الأوروبي.

تشيك جاء إلى إنجلترا لأول مرة ليلعب لنادي تشيلسي قادما من ستاد رين الفرنسي في صيف 2004 بمبلغ 13 مليون يورو، وارتدى قميص النادي اللندني في 494 مباراة استقبل خلالها 393 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 228 مباراة.

وحصد النجم التشيكي مع تشيلسي خلال فترة من 2004 وحتى 2015 لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات ولقب كأس الاتحاد 4 مرات وكأس الرابطة 3 مرات والدرع الخيرية مرتين ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرة.

وانضم تشك بعد تشيلسي إلى أرسنال في صيف 2015 بمبلغ 14 مليون يورو، ولعب بقميص المدفعجية في 129 مباراة استقبل خلالها 144 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 50 مواجهة.

وتوج النجم التشيكي مع أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرتين.

بيتر تشيك تشيلسي الدوري الإنجليزي
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