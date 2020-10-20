انتهت في الكونفدرالية - بيراميدز (2)-(0) هوريا.. رفاق السعيد في النهائي
الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 20:14
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد هوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
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نهاية المباراة بفوز بيراميدز بثنائية دون رد
ق 75: جوووووووووووول السعيد يضرب بالثاني
ق 74: جوووووووول إبراهيم حسن يسجل الأول
ق 73: نزول إبراهيم حسن بدلا من جون أنتوي
ق 65: الحكم يلغي ركلة الجزاء بعد العودة للفيديو
ق 61: ركلة جزاء لبيراميدز بعد اختراق من تراوري وتعرضه للعرقلة
ق 36: اختراق من تراوري وعرضية تصل إلى عمر جابر الذي يسدد في المرمى الخالي لكن المدافع ينقذ الكرة
ق 17: تسديدة قوية من محمد فاروق بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس
انطلاق المباراة