مران الأهلي – كهربا وأفشة يشاركان في التدريب الجماعي.. وتأهيل مروان

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 19:42

كتب : FilGoal

كهربا في مران الأهلي في المغرب

شارك محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي، ومحمد مجدي "أفشة" صانع ألعابه في المران الجماعي اليوم الثلاثاء.

كهربا تدرب بشكل جماعي للمرة الأولى منذ إصابته العضلية ضد بيراميدز، والتي أبعدته عن فوز الأحمر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي 2-0.

أما أفشة، فكان أحد نجوم الفوز ولكنه تعرض لإصابة على مستوى الضلوع وأخرى على مستوى العضلة الخلفية، لكنه تعافى وشارك في المران الجماعي الأول منذ العودة من المغرب.

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أما مروان محسن الذي تعرض لإجهاد عضلي ضد الوداد، فخضع لتدريبات تأهيلية على هامش مران الثلاثاء.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة أكد فيها على ضرورة استمرار حالة التركيز في لقاء الإياب.

ويخضع الفريق لمسحة طبية غدا الأربعاء قبل مواجهة الوداد يوم الجمعة.

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