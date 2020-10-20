نصف نهائي إفريقيا - عادل مصطفى لـ في الجول: يجب أن يلعب الأهلي بنفس الطريقة والتشكيل ضد الوداد

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 18:58

كتب : بسام أبوبكر

الأهلي - الوداد

يرى عادل مصطفى نجم الأهلي السابق ضرورة عدم تغيير طريقة لعب الفريق الأحمر ضد الوداد المغربي.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة المقبل في استاد القاهرة، بعدما فاز الفريق الأحمر في الذهاب بثنائية دون رد.

وتوجه FilGoal.com لسؤال نجوم الأهلي السابقين عن وجهة نظرهم في طريقة لعب الفريق أمام الوداد في لقاء العودة.

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وقال عادل مصطفى لـFilGoal.com: "يجب أن يبدأ الأهلي كفعل وليس كرد فعل لأن الفريق لم يحسم التأهل للنهائي حتى الآن".

وأضاف "الأهلي أحرز هدفين في مباراة الذهاب أحدهم من خطأ دفاعي والثاني من ركلة جزاء، فكيف يكون الفريق رد فعل وإذا فعل ذلك قد يستقبل أهدافا نتيجة ضغط الوداد، لذلك يجب أن يبادر الأهلي بالهجوم".

وأكمل "كذلك لا أعتقد وجود ضرورة للعب الأهلي هذه المباراة بثلاثي وسط مدافع لأن الفريق لم يفعل ذلك في المغرب".

وأكد "لذلك يجب أن يلعب الأهلي بنفس الطريقة والتشكيل في مباراة العودة".

وواصل "مشاركة كل العناصر الأساسية ضروري لأن الأهلي يبحث عن تسجيل الأهداف، وبمجرد تسجيل الهدف الأول سيكون الوداد في حاجة للرد بـ3 أهداف وهذا أمر مستحيل".

وشدد "الأهلي لم يتأهل للنهائي حتى الآن ويجب على الجميع أن يعي ذلك".

وأتم تصريحاته "من الأفضل أيضا تواجد محمود كهربا على مقاعد البدلاء وإذا كانت النتيجة لا تستدعي لمشاركته يتم الاحتفاظ به للنهائي".

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