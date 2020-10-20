النادي رقم 18.. هل يحقق بيراميدز ما لم يحدث منذ 1996

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 16:15

كتب : FilGoal

بيراميدز - حرس الحدود

بيراميدز، النادي رقم 18 في تاريخ الكرة المصرية الذي يشارك في بطولات إفريقيا، أمامه فرصة تاريخية لحصد لقب الكونفدرالية.

بيراميدز قد يصبح النادي المصري الثالث في التاريخ الذي يحصد بطولة إفريقية في أول مشاركة له، بعد الإسماعيلي في 1970، وفوزه التاريخي في دوري الأبطال، والمقاولون بطل بطولة أبطال الكؤوس في 1982، ولكن أولا عليه التأهل إلى النهائي.

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الكونفدرالية في إفريقيا بيراميدز
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