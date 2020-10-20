نصف نهائي إفريقيا - أسامة عرابي لـ في الجول: على موسيماني ألا يغير شيئا ضد الوداد

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 15:23

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الوداد

يرى أسامة عرابي قائد الأهلي السابق أن الفريق يلعب بنفس التشكيل ونفس الطريقة ضد الوداد المغربي يوم الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عرابي لـFilGoal.com:"لابد أن يلعب الأهلي كرته العادية ويهاجم بشكل منظم، هدف واحد قد يقتل المباراة لأنه سوف يضع الوداد تحت ضغط شديد وتكثر أخطاؤه بعدها".

وأضاف "لابد من تثبيت التشكيل واللعب بنفس تشكيل المباراة الماضية، ثنائي في وسط الملعب".

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واستمر عرابي "لو أراد (بيتسو) موسيماني إراحة لاعب مؤثر يخشى غيابه عن النهائي فلا مانع، بشرط أن يكون البديل جاهزا تماما ويملك القدرة على تحمل ضغط مثل هذه المواجهة".

وأتم "إذا تطلبت المباراة الدفع ببديل بين محمود كهربا ووليد سليمان، أفضل الأول لو كان جاهزا".

وغاب كهربا عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة، لكنه قد يلحق بمواجهة الإياب.

وحقق الأهلي أسبقية ممتازة بالفوز في المغرب بهدفين دون رد في لقاء الذهاب، ويستضيف على ملعب القاهرة مواجهة الإياب.

وإذا عبر الأهلي للنهائي سيلعب في مصر ضد الزمالك أو الرجاء.

وفاز الزمالك بهدف على الرجاء في المغرب ويستضيف الإياب يوم السبت.

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