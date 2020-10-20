استاد القاهرة: جاهزون لمباريات دوري الأبطال واستقبال الجماهير

شدد علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، على جاهزية الملعب لاستضافة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والنهائي حال تأهل طرف مصري إليه.

وقال درويش في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أتمنى أن يكون نهائي دوري الأبطال مصريا بين الأهلي والزمالك".

وأضاف "استاد القاهرة جاهز لاستقبال المباريات الإفريقية في نصف النهائي، القائمون على العمل وشركات الصيانة في الاستاد يقومون بجهد كبير، في الحفاظ على الملعب وتجهيزه بشكل مستمر".

وواصل "جاهزون لاستقبال الجماهير سواء 5 آلاف لكل نادٍ أو 10 آلاف".

وتابع درويش "جاهزون لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وملتزمون بتطبيق كافة الإجراءات في استاد القاهرة الدولي".

وأكمل "نقوم بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم والأندية، وسنوفر بوابة رئيسية خاصة للمقصورة، وأخرى للجماهير في حالة حضورهم".

وأردف "نتمنى وصول الأهلي والزمالك للنهائي، وجاهزون لاستضافة المباراة والباقي على اللاعبين من أجل إمتاع الجماهير".

وفاز الأهلي ذهابا على الوداد في الدار البيضاء 2-0، كما حقق الزمالك الفوز 1-0 على الرجاء في نصف النهائي لنفس البطولة.