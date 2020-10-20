خبر في الجول - سلبية المسحة التي خضع لها لاعبو الزمالك في مطار القاهرة

جاءت مسحة لاعبي الزمالك التي خضع لها أعضاء بعثة الفريق فور وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي، سلبية، وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وقرر جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق خوض التدريبات دون راحة غدا استعدادا للقاء الإياب ضد الرجاء.

وكان الزمالك فاز على الرجاء في ملعب محمد الخامس يوم الأحد بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

وكان مجلس إدارة الرجاء قد قرر القيام بخطوتين بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بين لاعبيه إلى 8، وذلك قبل مواجهة الزمالك السبت المقبل.

وذكر تقرير موقع le360 سبور المغربي أن جواد الزيات رئيس الرجاء قرر عقد اجتماع عاجل مع مجلس إدارة ناديه لبحث أزمة ظهور 8 حالات إيجابية بين اللاعبين بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن فريق الرجاء سيخضع لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا يوم الثلاثاء، وفقا للبروتوكول الصحي الذي وضعه الاتحاد الإفريقي، فيما يخص مسابقاته القارية.

ويرغب الطاقم الطبي للرجاء في التأكد من سلامة لاعبي الفريق والوقوف على المستوى الصحي لهم، في انتظار القرار النهائي للجنة الطوارئ التابعة لـ كاف بعد تأكد إصابة 8 لاعبين بالفيروس.

إدارة الرجاء طلبت بشكل عاجل من لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الإفريقي تأجيل المباراة نظرا لوجود العديد من الإصابات في صفوفه بفيروس كورونا، حسب التقرير.

ووفقا لبروتوكول الاتحاد الإفريقي (كاف) ففي حالة إصابة 5 لاعبين أو أٌقل تقام المباراة في موعدها أما في حالة زيادة العدد عن ذلك يتم اللجوء للجنة الطوارئ لاتخاد قرارها.