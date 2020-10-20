كاراجير: ليفربول لا يجب أن ينتظر حتى الصيف عليه ضم لاعب في بداية يناير لا نهايته

قال جيمي كاراجير نجم دفاع ليفربول وقائد الفريق السابق إن ناديه بحاجة لضم مدافع في سوق انتقالات يناير المقبل في الأول من الشهر وليس عليه انتظار نهاية الشهر أو الصيف. وذلك عبر شبكة "سكاي سبورتس".

وصرح كاراجير قائلا: "صفقة ليفربول الكبيرة المقبلة يجب أن تكون في مركز قلب الدفاع على أي حال، وأتحدث عن طريقة تفكير النادي في الصيف المقبل".

وأضاف "ديان لوفرين رحل ولم يستبدله الفريق لذا لديه 3 قلوب دفاع وأحدهم، جويل ماتيب دائما مصاب".

وتابع "توجد علامات استفهام الآن حول جو جوميز".

وأردف "لذا لا يوجد شك أن ليفربول كان عليه أن يدخل سوق الانتقالات في الصيف المقبل بشكل كبير، كان ذلك الحال، لكن بالوضع الحالي يجب أن يتم الأمر في يناير".

وأتم "كائنا من كان هدف ليفربول في الصيف يجب أن ينضم في الأول من يناير، وليس في نهاية الشهر، لا يجب أن نضيع الشهر في المفاوضات".

وتعرض فيرجيل فان دايك لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة إيفرتون يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بنتيجة 2-2، وأشارت تقارير إلى أن اللاعب قد يغيب حتى نهاية الموسم.

جويل ماتيب وجو جوميز هما الثنائي الوحيد من بين مدافعي ليفربول الحاليين الذي شارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانبه، هناك ناثانيال فيليب (23 سنة) ريس ويليامز (19 سنة) سيب فان دين بيرج (18 سنة) لم يلعب أي منهم دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل. مع تلميحات بإمكانية تطويع فابينيو للعب كقلب دفاع.

ويستعد ليفربول لمواجهة أياكس في أولى مبارياته بدور المجموعات من دوري الأبطال يوم الأربعاء.