الرجاء يعلن: ارتفاع عدد المصابين في الفريق إلى 8 لاعبين

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 22:55

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الرجاء قبل لقاء الزمالك

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في فريق الرجاء إلى 8 لاعبين قبل السفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد في المغرب، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب السبت المقبل.

وكشف الحساب الرسمي لنادي الرجاء المغربي عن إصابة 7 حالات اليوم بينهم 6 لاعبين، ليرتفع عدد اللاعبين المصابين إلى 8.

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وكشفت صحيفة Le 360 sport المغربية أنه تم تسجيل حالتين جديدتين في الفريق مصابين بفيروس كورونا.

وأكدت التحاليل إصابة الثنائي عبد الرحيم شاكير وإلياس الحداد بفيروس كورونا ليرتفع عدد اللاعبين المصابين إلى ثمانية وفقا للصحيفة المغربية.

ويضاف الثنائي إلى كل من محسن متولي وعبد الإله الحافيظي وعمر العرجون وأنس جبرون ومحمد أزريدة وأيوب نناح.

ويسعى نادي الرجاء لتأجيل مباراة الإياب المقرر لها يوم السبت بسبب عدد المصابين. (من هنا)

ووفقا لبروتوكول الاتحاد الإفريقي (كاف) ففي حالة إصابة 5 لاعبين أو أٌقل تقام المباراة في موعدها أما في حالة زيادة العدد عن ذلك يتم اللجوء للجنة الطوارئ لاتخاد قرارها.

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