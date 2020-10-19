نهضة بركان يهزم حسنية أكادير في مباراة مثيرة ويتأهل لنهائي الكونفدرالية

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 22:54

كتب : FilGoal

نهضة بركان

تأهل نهضة بركان المغربي إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على مواطنه حسنية أكادير بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب مولاي عبد الله.

ووصل نهضة بركان لنهائي الكونفدرالية للعام الثاني على التوالي بعدما خسر اللقب العام الماضي أمام الزمالك.

منتظرا في النهائي الفائز من بيراميدز وهورويا كونكاري الغيني.

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جاءت المباراة مشتعلة وحماسية من الجانبين وشهدت الكثير من الأحداث المثيرة.

وحصل نهضة بركان على ركلة جزاء في الدقيقة 19 بعدما تعرض المهاجم محسن ياجور للعرقلة من قبل سفيان بوفتيني.

وعاد الحكم لمراجعة الفيديو ليؤكد قراره.

وتقدم قائد نهضة بركان محمد عزيز لتنفيذ ركلة الجزاء وسجل منها الهدف الأول للفريق البرتقالي.

ونجح عماد الكيماوي في تسجيل هدف التعادل لحسنية أكادير في الدقيقة 30 بعد متابعة لركلة حرة مباشرة نفذت داخل منطقة الجزاء لتصل له الكرة ويضعها في الشباك.

واشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وسجل محسن ياجور الهدف الثاني لنهضة بركان.

قبل أن تتوقف المباراة لعدة دقائق ويعود الحكم للإعادة بالفيديو ويقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.

في الشوط الثاني بادر نهضة بركان بالهجوم ونجح الفريق البرتقالي في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 56 بعدما لمست الكرة يد مدافع حسنية أكادير.

وقابل لاعبو حسنية أكادير قرار الحكم بالاعتراض الشديد ليشهر البطاقة الصفراء في وجه ثنائي الفريق عبد الرحمن الحواصلي حارس المرمى والمهاجم كريم البركاوي.

وتقدم المتخصص وقائد بركان محمد عزيز لتنفيذ الركلة وسجل منها هدف فريقه الثاني.

ليفوز نهضة بركان ويتأهل للنهائي للمرة الثانية على التوالي.

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