نهضة بركان يهزم حسنية أغادير في مباراة مثيرة ويتأهل لنهائي الكونفدرالية

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 22:54

كتب : FilGoal

نهضة بركان

تأهل نهضة بركان المغربي إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على مواطنه حسنية أغادير بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب مولاي عبد الله.

ووصل نهضة بركان لنهائي الكونفدرالية للعام الثاني على التوالي بعدما خسر اللقب العام الماضي أمام الزمالك.

منتظرا في النهائي الفائز من بيراميدز وهورويا كونكاري الغيني.

أخبار متعلقة
تقرير مغربي: الرجاء سيطلب من الاتحاد الإفريقي تأجيل لقاء الزمالك مسحة لبعثة الزمالك في مطار القاهرة تقرير مغربي: إصابة 4 من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا.. الرباعي شارك أمام الزمالك وكيله لـ في الجول: عينة ساسي سلبية.. هذا موعد عودته لمصر

جاءت المباراة مشتعلة وحماسية من الجانبين وشهدت الكثير من الأحداث المثيرة.

وحصل نهضة بركان على ركلة جزاء في الدقيقة 19 بعدما تعرض المهاجم محسن ياجور للعرقلة من قبل سفيان بوفتيني.

وعاد الحكم لمراجعة الفيديو ليؤكد قراره.

وتقدم قائد نهضة بركان محمد عزيز لتنفيذ ركلة الجزاء وسجل منها الهدف الأول للفريق البرتقالي.

ونجح عماد الكيماوي في تسجيل هدف التعادل لحسنية أغادير في الدقيقة 30 بعد متابعة لركلة حرة مباشرة نفذت داخل منطقة الجزاء لتصل له الكرة ويضعها في الشباك.

واشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وسجل محسن ياجور الهدف الثاني لنهضة بركان.

قبل أن تتوقف المباراة لعدة دقائق ويعود الحكم للإعادة بالفيديو ويقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.

في الشوط الثاني بادر نهضة بركان بالهجوم ونجح الفريق البرتقالي في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 56 بعدما لمست الكرة يد مدافع حسنية أغادير.

وقابل لاعبو حسنية أغادير قرار الحكم بالاعتراض الشديد ليشهر البطاقة الصفراء في وجه ثنائي الفريق عبد الرحمن الحواصلي حارس المرمى والمهاجم كريم البركاوي.

وتقدم المتخصص وقائد بركان محمد عزيز لتنفيذ الركلة وسجل منها هدف فريقه الثاني.

ليفوز نهضة بركان ويتأهل للنهائي للمرة الثانية على التوالي.

الكونفدرالية نهضة بركان حسنية أغادير
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الجول يكشف حقيقة عدم مشاركة اللاعب العائد من كورونا إلا بعد 10 أيام في إفريقيا 12 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الرجاء يعلن: ارتفاع عدد المصابين في الفريق إلى 8 لاعبين 21 دقيقة | إفريقيا
نهضة بركان يهزم حسنية أغادير في مباراة مثيرة ويتأهل لنهائي الكونفدرالية 22 دقيقة | الكونفدرالية
تقرير مغربي: الرجاء سيطلب من الاتحاد الإفريقي تأجيل لقاء الزمالك 58 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رسميا - ختام الدوري نهاية أكتوبر ساعة | الدوري المصري
مسحة لبعثة الزمالك في مطار القاهرة ساعة | دوري أبطال أوروبا
احتفالا بـ100 هدف مع ليفربول.. محمد صلاح يرتدي الحذاء الذهبي في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
وكيله لـ في الجول: عينة ساسي سلبية.. هذا موعد عودته لمصر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسام حسن: من الشرف مطالبة جمهور الأهلي بتدريبي للفريق.. ورسالتان لشيكابالا وصالح جمعة 2 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق 3 انتهت في إفريقيا - الوداد (0)-(2) الأهلي.. الأحمر ينتصر بثنائية 4 رسميا – مصر تستضيف نهائي الأبطال إذا تأهل الأهلي أو الزمالك أو كلاهما
قد ينال إعجابك