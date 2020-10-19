بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 21:04

كتب : إبراهيم رمضان

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في الرجاء

وصلت بعثة الزمالك إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب، بعد خوض ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.

وفاز الزمالك على الرجاء بهدف دون رد سجله أشرف بنشرقي، في المباراة التي أقيمت في مركب محمد الخامس.

ويلعب الزمالك مباراة العودة ضد الرجاء مساء السبت المقبل في استاد القاهرة.

أخبار متعلقة
طبيب الرجاء: عودة رباعي الفريق في لقاء الإياب ضد الزمالك اللجنة الطبية في اتحاد الكرة: سنقترح حضور جمهور لنهائي إفريقيا لو كان بين الأهلي والزمالك بعثة الزمالك تغادر فندق الإقامة.. ومسحة طبية لـ ساسي وتحديد موعد عودته تقرير مغربي: الوداد وأم صلال يتنافسان على ضم أحداد من الزمالك

وغادرت بعثة الزمالك المغرب في الثانية مساء اليوم الإثنين.

وتقرر أن يبقى ساسي مع إيهاب عنبة عضو الجهاز الطبي في الزمالك في المغرب على أن يعود عقب الاطمئنان على نتيجة المسحة.

وغاب ساسي عن لقاء الذهاب بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وعزله في الفندق.

الزمالك الرجاء دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة 16 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير مغربي: إصابة 4 من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا.. الرباعي شارك أمام الزمالك 16 دقيقة | إفريقيا
إصابة فان دايك.. ليفربول خسر أكثر من مجرد "مدافع متكامل" 26 دقيقة | تحليل في الجول
مباشر في الكونفدرالية - نهضة بركان (0)-(0) حسنية أغادير.. ركلة جزاء 34 دقيقة | الكونفدرالية
ليلة الأبطال – برونو عن شخصيته "النارية": أساعد الفريق بطريقتي.. ولم أتوقع قرار سولشاير 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة كاملة لـ حجازي.. أول تعادل سلبي في الدوري الإنجليزي بين وست بروميتش وبيرنلي 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليلة الأبطال - مؤتمر سولشاير: برونو قائدنا ضد باريس.. وهذا أكبر اختبار لنا ساعة | دوري أبطال أوروبا
زاكيروني: إبراهيموفيتش يصنع فرقا أكثر من رونالدو.. كيف لم يفز بالكرة الذهبية؟ ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسام حسن: من الشرف مطالبة جمهور الأهلي بتدريبي للفريق.. ورسالتان لشيكابالا وصالح جمعة 2 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق 3 انتهت في إفريقيا - الوداد (0)-(2) الأهلي.. الأحمر ينتصر بثنائية 4 رسميا – مصر تستضيف نهائي الأبطال إذا تأهل الأهلي أو الزمالك أو كلاهما
قد ينال إعجابك