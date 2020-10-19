بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة

وصلت بعثة الزمالك إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب، بعد خوض ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.

وفاز الزمالك على الرجاء بهدف دون رد سجله أشرف بنشرقي، في المباراة التي أقيمت في مركب محمد الخامس.

ويلعب الزمالك مباراة العودة ضد الرجاء مساء السبت المقبل في استاد القاهرة.

وغادرت بعثة الزمالك المغرب في الثانية مساء اليوم الإثنين.

وتقرر أن يبقى ساسي مع إيهاب عنبة عضو الجهاز الطبي في الزمالك في المغرب على أن يعود عقب الاطمئنان على نتيجة المسحة.

وغاب ساسي عن لقاء الذهاب بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وعزله في الفندق.