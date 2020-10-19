تقرير مغربي: إصابة 4 من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا.. الرباعي شارك أمام الزمالك

كشفت المسحة الطبية التي أجراها فريق الرجاء المغربي عن إصابة 4 من لاعبيه بفيروس كورونا.

ويستعد الرجاء من أجل السفر إلى مصر لمواجهة الزمالك في إياب نصف النهائي، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد.

وكشف تقرير صحيفة Le 360 sport المغربية وفقا لمصادرها عن ثبوت إيجابية 4 لاعبين من الرجاء بفيروس كورونا.

وجاء إصابات الكورونا لكل من محسن متولي وعمر العرجون وأنس جبرون وعبد الإله الحفيظي.

وشارك الرباعي في المباراة التي أقيمت أمس الأحد ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.