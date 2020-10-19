بمشاركة كاملة لـ حجازي.. أول تعادل سلبي في الدوري الإنجليزي بين وست بروميتش وبيرنلي

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 20:21

كتب : FilGoal

أحمد حجازي من مباراة وست بروميتش وبيرنلي

شارك أحمد حجازي مدافع منتخب مصر لأول مرة مع فريقه وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خلال التعادل السلبي أمام بيرنلي.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش ألبيون

بيرنلي
وست بروميتش ألبيون

وتعادل وست بروميتش على ملعبه أمام بيرنلي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. وهي أول مباراة تنتهي بالتعادل السلبي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وحصد وست بروميتش ثاني نقطة له في الدوري هذا الموسم ويحتل المركز الـ17 بجدول الترتيب.

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بينما حصد بيرنلي أول نقطة له في الدوري ويحتل المركز الـ18.

ولعب حجازي المباراة كاملة وهي المشاركة الأولى له في الدوري هذا الموسم، بجانب المدافع المخضرم برانيسلاف إيفانوفيتش الذي لعب هو الآخر لأول مرة مع وست بروميتش منذ انضمامه للفريق بداية الموسم.

جاءت المباراة متوسطة المستوى وكاد وست بروميتش أن يسجل هدفا في الدقيقة 58 من فرصة مركبة لكن نيك بوب حارس بيرنلي تصدى للكرة أكثر من مرة.

كذلك كاد كريس وود مهاجم بيرنلي أن يسجل هدف فوز فريقه في الدقيقة 63 بعدما لعب ضربة رأسية ارتدت من العارضة.

لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحمد حجازي وست بروميتش الدوري الإنجليزي بيرنلي
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