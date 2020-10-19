عبد الحفيظ يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 18:56

كتب : أحمد الخولي

سيد عبد الحفيظ - الأهلي

وجه سيد عبد الحفيظ، مدير في الأهلي رسالة تحذير للاعبي فريقه قبل لقاء العودة أمام الوداد المغربي.

ويلعب الأهلي ضد الوداد مساء الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز بلقاء الذهاب في المغرب بثنائية دون رد.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "حسمنا الشوط الأول ويتبقى الشوط الثاني من أجل حسم التأهل لنهائي البطولة".

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وأضاف "الأهلي يحترم الوداد وسنخوض العودة بمنتهى التواضع وعدم الاستهانة بالخضم بغض النظر عن نتيجة الذهاب".

وعن موقف محمود كهربا لاعب فريقه قال: "اللاعب يقترب من التماثل للشفاء وفرص لحاقه بلقاء العودة باتت قوية ويسير بشكل جيد جدا في تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به، وأصبح قريبا للغاية من العودة للتدريبات الجماعية".

ثم انتقل للحديث عن موقف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق قائلا: "تم إلغاء جميع إنذارات اللاعبين بعد دور المجموعات، والشناوي لديه إنذار واحد وغير مهدد بالإيقاف حال حصوله على إنذار".

وأتم تصريحاته قائلا: "بيتسو موسيماني المدير الفني يعلم الأهلي جيدا واستطاع أن يحدث تغييرا ملحوظا في شكل الفريق، وهو يهتم بالتفاصيل الصغيرة ولا يترك شيء للصدفة".

الأهلي الوداد سيد عبد الحفيظ
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