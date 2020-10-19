انتهت - وست بروميتش (0)-(0) بيرنلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست بروميتش ألبيون ضد بيرنلي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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ويشارك أحمد حجازي مدافع منتخب مصر أساسيا مع وست بروميتش لأول مرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 63: رأسية من كريسوود مهاجم بيرنلي ترتد من العارضة

ق 58: نيك بوب حارس بيرنلي ينقذ فرصة خطيرة أمام هجوم وست بروميتش

ق 37: جرانت يسجل هدف أول لوست بروميتش لكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

انطلاق المباراة