انتهت - وست بروميتش (0)-(0) بيرنلي

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 18:13

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست بروميتش ألبيون ضد بيرنلي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش ألبيون

بيرنلي
وست بروميتش ألبيون

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ويشارك أحمد حجازي مدافع منتخب مصر أساسيا مع وست بروميتش لأول مرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 63: رأسية من كريسوود مهاجم بيرنلي ترتد من العارضة

ق 58: نيك بوب حارس بيرنلي ينقذ فرصة خطيرة أمام هجوم وست بروميتش

ق 37: جرانت يسجل هدف أول لوست بروميتش لكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

انطلاق المباراة

أحمد حجازي الدوري الإنجليزي
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