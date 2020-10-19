مدحت عبد الهادي عن ذكره الترجي بدلا من الرجاء: الضغط الذهني السبب.. لا يوجد داع للسخرية

علق مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك على خطأه بذكر اسم الترجي بدلا من الرجاء عقب الفوز الذي تحقق على الفريق المغربي.

وكان الزمالك فاز على الرجاء أمس الأحد بهدف دون رد في ملعب محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي مقابلة تليفزيونية له عقب اللقاء أخطأ عبد الهادي وذكر اسم الترجي التونسي بدلا من الرجاء أكثر من مرة.

وعلق عبد الهادي لـFilGoal.com قائلا: "خطأ غير مقصود بالتأكيد لكن البعض سخر مني وتهكم علي وهذا غير مقبول".

وواصل "ذلك الخطأ بسبب الضغط الذهني والعصبي الذي كنا نعيشه في بعثة الزمالك منذ وصولنا للمغرب حتى نهاية المباراة".

وتابع "بالتأكيد لم أقصد الخطأ والدليل إنني في نهاية الحوار قلت توجنا بالسوبر ضد الترجي في شهر فبراير الماضي ما يعني إنني الخطأ كانغير مقصود في أول الحوار".

وأضاف "أقول من لم يتواجد في موقع المسؤولية عليه أن يقدر الشخص المتواجد في هذا المكان، ويدرك كم الضغط الذهني الذي كان علينا جميعا وليس أنا فقط".

وواصل مدافع الزمالك السابق "أتمنى من يسخر وهو يجلس في مناخ جيد أن يدعمنا ولا يصطاد الأخطاء لنا وأن يلتمس العذر".

وعن اللقاء قال: "قطعنا شوطا كبيرا وأمامنا شوط آخر في مصر علينا تحقيق نتيجة إيجابية جديدة فيه للتأهل إلى النهائي".

وسيلتقي الزمالك مع الرجاء يوم السبت المقبل في إياب نصف النهائي في استاد القاهرة.