تشكيل وست بروميتش - حجازي أساسي لأول مرة في الدوري ضد بيرنلي

ظهر أحمد حجازي مدافع منتخب مصر أساسيا لأول مرة مع فريقه وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ضد بيرنلي.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش ألبيون وست بروميتش ألبيون

ويلعب وست بروميتش ضد بيرنلي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وغاب حجازي في الجولات الأولى للإصابة ثم بعد ذلك لأسباب فنية.

وجاء التشكيل الذي يعتمد عليه سلافين بيليتش المدير الفني لوست بروميتش كالآتي:

المرمى: جونستون.

الدفاع: فورلونج – برانيسلاف إيفانوفيتش – أحمد حجازي – كونور تاونسيند.

الوسط: كونور جالاجهير – جاك ليفرمور – مات بيريرا.

الهجوم: فيليب كروفينوفيتش – كارلان جرانت – جرادي ديانجانا.

ويحتل وست بروميتش المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة واحدة.