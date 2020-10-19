تشكيل وست بروميتش - حجازي أساسي لأول مرة في الدوري ضد بيرنلي

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 17:47

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

ظهر أحمد حجازي مدافع منتخب مصر أساسيا لأول مرة مع فريقه وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ضد بيرنلي.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش ألبيون

وست بروميتش ألبيون

ويلعب وست بروميتش ضد بيرنلي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وغاب حجازي في الجولات الأولى للإصابة ثم بعد ذلك لأسباب فنية.

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وجاء التشكيل الذي يعتمد عليه سلافين بيليتش المدير الفني لوست بروميتش كالآتي:

المرمى: جونستون.

الدفاع: فورلونج – برانيسلاف إيفانوفيتش – أحمد حجازي – كونور تاونسيند.

الوسط: كونور جالاجهير – جاك ليفرمور – مات بيريرا.

الهجوم: فيليب كروفينوفيتش – كارلان جرانت – جرادي ديانجانا.

ويحتل وست بروميتش المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة واحدة.

أحمد حجازي الدوري الإنجليزي وست بروميتش ألبيون
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