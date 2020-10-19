كلوب: سننتظر عودة فان دايك مثل الزوجة التي تنتظر خروج زوجها من السجن

وصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول حالة انتظار فريقه لعودة فيرجيل فان دايك من الإصابة كحال الزوجة التي تنتظر خروج زوجها من السجن.

ليفربول تلقى ضربة قوية بإصابة فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "بدأت عملية تأهيل فان دايك ونحن على اتصال به بالطبع".

وأضاف "سنقف جميعا بجانبه بكل تأكيد، إنه يعلم ذلك، سننتظره كما تنتظر الزوجة الصالحة خروج زوجها من السجن".

وأكمل المدرب الألماني "كل ما يمكننا القيام به الآن هو تسهيل الأمر عليه قدر الإمكان".

وتابع "من الواضح أنه سيغيب لفترة طويلة من الوقت، لا نريد أن نضع أي إطار زمني لذلك لأن كل لاعب مختلف عن الآخر".

وخرج فان دايك مصابا بعد 10 دقائق أمام إيفرتون في دربي الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

تدخل قوي من جوردان بيكفورد حارس إيفرتون على ركبة فان دايك في لقطة احتسبها الحكم تسلل على مدافع ليفربول.

ووجه النجم الهولندي رسالة إلى جماهير النادي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وعد من خلالها بذل كل ما في وسعه للعودة في أقرب وقت.

وكتب مدافع ليفربول عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بدأت عملية التخطيط لإعادة التأهيل بعد الإصابة مع أحد الاستشاريين الكبار".

وأضاف "أركز حاليا كليا على التعافي وسأفعل كل ما بوسعي للعودة في أسرع وقت".

وواصل "رغم الإحباط الواضح، أثق أن الفرصة تكمن في الأوقات الصعبة ومع مساعدة الله سأتأكد من العودة أفضل وأكثر لياقة وأقوى من أي وقت مضى".

وتابع "في كرة القدم والحياة كذلك، أثق أن كل شيء يحدث لسبب، ومن المهم أن أحافظ على رباطة الجأش سواء في أفضل أو أسوأ الأوقات".

وأردف "بدعم زوجتي وأولادي وعائلتي والجميع في ليفربول، أنا جاهز للتحدي المقبل".

وأتم "أود أن أشكر الجميع على رسائل الدعم، يعني ذلك الكثير لي ولعائلتي والآن سأفعل كل ما يمكن لدعم زملائي بأي طريقة ممكنة قبل الأسابيع الكبيرة المقبلة وسأتعافى يوما بيوم، سأعود".

ومنذ سبتمبر 2018 لم يغب فان دايك عن أي مواجهة لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. وشارك في 93 مباراة بكل المسابقات وانتصر 72 مرة وخسر 7 مرات.

وسجل فان دايك 10 أهداف وحصل على 4 بطاقات صفراء منذ انضمامه لصفوف ليفربول.

وتعد إصابة فان دايك بالضربة القاصمة لـ ليفربول الذي جمع 10 نقاط من 5 مباريات في المركز الثالث.