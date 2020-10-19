اللجنة الطبية في اتحاد الكرة: سنقترح حضور جمهور لنهائي إفريقيا لو كان بين الأهلي والزمالك

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 14:45

كتب : أحمد الخولي

ديانج - مصطفى محمد - الأهلي - الزمالك

كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيقترح على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حضور جمهور لنهائي دوري أبطال إفريقيا حال كان بين الأهلي والزمالك.

وقال سلطان عبر راديو مصر:"كاف يمنع حضور الجمهور وفقا لإجراءات احترازية، لكننا سنقترح حضور جمهور للنهائي حال تأهل الأهلي والزمالك".

وأضاف "هذا مطلب جماهيري، حضور مشجعين سيضفي طابعا خاصا للمباراة. سنقترح الأمر لكن لا نجزم بتنفيذه".

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وتستضيف القاهرة نهائي دوري الأبطال في 6 نوفمبر المقبل إذا تأهل الأهلي أو الزمالك أو كلاهما للمباراة.

ووضع الناديان قدما في النهائي بالفوز في المغرب في ذهاب نصف نهائي البطولة.

وتغلب الأهلي على الوداد بهدفين دون رد بينما فاز الزمالك بهدف على الرجاء.

ويوم الجمعة يستضيف الأهلي مباراة الإياب وبعد 24 ساعة يلعب الزمالك ضد ضيفه الرجاء.

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