تحديد موعد نصف نهائي البطولة العربية بين الشباب والاتحاد.. وينتظر قرار الرجاء والإسماعيلي

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 14:41

كتب : هاني العوضي

البطولة العربية

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، مواعيد مباريات نصف نهائي المسابقة.

وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق استئناف منافسات البطولة بعد فترة من التوقف خلال الأشهر الماضية بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19".

وسيواجه فريق الشباب السعودي نظيره اتحاد جدة في مباراة الذهاب في مدينة الرياض يوم 2 من شهر ديسمبر المقبل، على أن يقام لقاء الإياب يوم 4 يناير المقبل على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

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وسيتم الإعلان عن موعد مباراة الإياب بين الرجاء المغربي والإسماعيلي في وقت لاحق بعد اتفاق الناديين على الموعد المناسب لهذه المواجهة التي ستقام في الدار البيضاء.

وكان الإسماعيلي قد فاز ذهابا بنتيجة 1-0 على الرجاء في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية.

الرجاء المغربي ينافس حاليا في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الدور نصف النهائي، وكان قد حصد لقب الدوري المغربي، وخسر الرجاء ذهابا من الزمالك بنتيجة 1-0.

في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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