بعد صدمة فان دايك.. بشرى سارة لـ ليفربول بعودة أليسون

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 14:30

كتب : FilGoal

فان دايك - أليسون - بابل - فولام - ليفربول

بعد الأنباء الحزينة التي تلقاها نادي ليفربول بإصابة مدافعه فيرجيل فان دايك وغيابه لعدة أشهر، تلقى الجهاز الفني للريدز خبرا سارا بعودة الحارس أليسون بيكر للتدريبات.

أليسون غاب عن مباراة الفريق ضد أستون فيلا قبل نحو أسبوعين بسبب إصابة في الكتف، وذكرت تقارير أن مدة غيابه قد تمتد إلى 6 أسابيع.

وأفادت جريدة ليفربول إيكو بأن أليسون بدأ التدرب بعد التعافي من إصابته وقد يعود في نهاية أكتوبر.

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ويثق نادي ليفربول بأن عودة الحارس البرازيلي للتدريبات لن تؤدي إلى تفاقم الإصابة التي لم تتطلب أي جراحة.

ويأمل يورجن كلوب مدرب ليفربول في عودة أليسون للمشاركة بلقاء وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم السبت 31 أكتوبر.

عودة أليسون في هذه المباراة تعني ظهور أدريان في مباراة أياكس في دوري أبطال أوروبا ثم شيفيلد يونايتد في الدوري، ولقاء ميدتيلاند في دوري الأبطال.

ليفربول تلقى ضربة قاصمة بإصابة فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

وخرج فان دايك مصابا بعد 10 دقائق أمام إيفرتون في دربي الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

تدخل قوي من جوردان بيكفورد حارس إيفرتون على ركبة فان دايك في لقطة احتسبها الحكم تسلل على مدافع ليفربول.

ومنذ سبتمبر 2018 لم يغب فان دايك عن أي مواجهة لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. وشارك في 93 مباراة بكل المسابقات وانتصر 72 مرة وخسر 7 مرات.

وسجل فان دايك 10 أهداف وحصل على 4 بطاقات صفراء منذ انضمامه لصفوف ليفربول.

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