بعثة الزمالك تغادر فندق الإقامة.. ومسحة طبية لـ ساسي وتحديد موعد عودته

غادرت بعثة نادي الزمالك فندق إقامتها في المغرب متجهة إلى مطار محمد الخامس استعدادا للعودة إلى مصر، بعد خوض مواجهة الرجاء المغربي.

وستطير البعثة إلى القاهرة في الثالثة عصرا، لتصل الثامنة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الإثنين.

وأجرى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق مسحة طبية جديدة صباح الإثنين ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة خلال يومين بعد الاطمئنان على نتيجة المسحة.

وتقرر أن يبقى ساسي مع إيهاب عنبة عضو الجهاز الطبي في الزمالك في المغرب على أن يعود عقب الاطمئنان على نتيجة المسحة.

وفاز الزمالك بنتيجة 1-0 على الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.

ويواجه الزمالك ضيفه الرجاء في إياب نفس الدور يوم السبت المقبل في القاهرة.

وغاب ساسي عن لقاء الذهاب بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وعزله في الفندق.