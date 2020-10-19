تيسيما يدير مباراة بيراميدز وهورويا

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 14:08

كتب : عاطف شادي

باملاك تيسيما

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة بيراميدز وهورويا الغيني يوم الثلاثاء في نصف نهائي الكونفدرالية للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

ويواجه بيراميدز فريق هورويا في المغرب الذي يستضيف نصف نهائي ونهائي البطولة القارية.

وفي حال تأهل بيراميدز للنهائي سيواجه حسنية أكادير أو نهضة بركان.

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وتيسيما أحد حكام النخبة في إفريقيا، أدار 4 نهائيات قارية أولها ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 بين الأهلي والوداد.

وأدار إياب نهائي دوري الأبطال 2018 بين الترجي والأهلي وقاد السوبر الإفريقي 2019 بين الترجي والرجاء.

وقاد أيضا إياب نهائي الموسم الماضي من الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان.

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