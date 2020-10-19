تقرير مغربي: الوداد وأم صلال يتنافسان على ضم أحداد من الزمالك

يهتم نادي الوداد المغربي بضم حميد أحداد لاعب الزمالك خلال الفترة المقبلة، حسب تقارير مغربية.

أوضح راديو مارس المغربي أن فريق الوداد يسعى للتفاوض مع الزمالك من أجل التعاقد مع حميد أحداد، ومنافسة فريق أم صلال القطري.

وكان نادي الرجاء يحاول ضم اللاعب بشكل نهائي، بعدما لعب معه الموسم الماضي على سبيل الإعارة، غير أن المطالب المالية للزمالك تحول دون ذلك، حسب التقرير.

وكانت تقارير مغربية قد أوضحت أن الزمالك تلقى عرضا قطريا لشراء أحداد مقابل ثلاثة ملايين دولار (التفاصيل).

أحداد أصبح أحد العناصر الأساسية لكتيبة المدرب جمال سلامي هذا الموسم، ما دفع الأخير للتمسك بخدماته وطلب استمراره مع الفريق بعد انتهاء فترة الإعارة.

وتوج اللاعب مع الرجاء بلقب الدوري المغربي وشارك في 30 مباراة، سجل 9 أهداف وصنع هدفا.

ولعب المغربي مع الزمالك 23 مباراة وتوج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية وسجل هدفا وحيدا.