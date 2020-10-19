بعد العلامة الكاملة.. مدرب أستون فيلا يطالب لاعبيه بالتواضع

طالب دين سميث المدير الفني لأستون فيلا لاعبيه بالتواضع وعدم الاغترار بما تحقق حتى اللحظة في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

وواصل أستون فيلا انتصاراته في الدوري الإنجليزي وفاز للمرة الرابعة على التوالي بهدف دون رد على ليستر سيتي في الجولة الخامسة من المسابقة.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "قلت للاعبين في بداية الموسم سنحاول جميعًا صنع التاريخ".

وأضاف "من المهم أن تبقى أقدامنا ثابتة وأن نكون متواضعين".

وواصل "هذه نتيجة كبيرة بالنسبة لنا، أنا معجب للغاية ببراندن رودجرز وفريقه، شعرت في الموسم الماضي بأنهم يستحقون التواجد ضمن الأربعة الأوائل".

وتابع "المجيء إلى ملعب كينج باور، والحفاظ على نظافة الشباك واللعب كما فعلنا هو أمر ممتع للغاية".

وأكمل "آخر مرة لعبنا فيها في هذا الملعب كانت قبل فترة التوقف بسبب فيروس كورونا وخرجنا بهزيمة 0-4".

يذكر أن أستون فيلا نجح في النجاة من الهبوط لدوري القسم الثاني في الأنفاس الأخيرة من الموسم الماضي.

وأتم "أداء الفريق تغير بشكل ممتاز، لم أكن أنا فقط، بل كان كل طاقمي واللاعبين".

واستمر أستون فيلا في حصد النقاط ليصل إلى النقطة 12 بالعلامة الكاملة بالفوز في 4 مباريات، وله مباراة مؤجلة.

وارتفع رصيد أستون فيلا إلى النقطة 12 في المركز الثاني بفارق نقطة عن إيفرتون المتصدر، ونقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثالث.

بدأ محمود حسن "تريزيجيه" المباراة أساسيا مع أستون فيلا، بينما جلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

وغادر تريزيجيه المباراة في الدقيقة 81 وشارك بدلا منه بيرتراند تراوري.

واستمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 90 إلى أن نجح لاعب الوسط روس باركلي في تسجيل هدف الفوز القاتل بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ليعود أستون فيلا بالنقاط الثلاث من ملعب الثعالب.

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