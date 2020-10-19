بيراميدز يعلن سلبية المسحة الأخيرة للفريق قبل مواجهة هورويا

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 12:21

كتب : FilGoal

بعثة بيراميدز تصل الدار البيضاء

أعلن نادي بيراميدز تلقيه إخطارا من مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد من خلاله سلبية المسحة الأخيرة التي خضع لها جميع أفراد البعثة للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأجرى نادي بيراميدز مسحة طبية قبل مواجهة نادي هورويا الغيني في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وخضعت البحثة للمسحة الطبية الأخيرة يوم الأحد، وظهرت نتيجتها سلبية وبالتالي خلو جميع الأفراد من لاعبين وإداريين من فيروس كوفيد 19.

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ويأتي ذلك طبقا للإجراءات والبروتوكول الطبي المتبع والذي يطبق على كافة الأندية المشاركة في هذه المرحلة من البطولة.

ويواجه بيراميدز نظيره هورويا الغيني يوم الثلاثاء في التاسعة مساء على استاد محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وتقام أولى مواجهات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية مساء الإثنين في التاسعة مساء بين نهضة بركان وحسنية أغادير.

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