بوجود ميسي وروبن وبيكام وإيتو.. فرانس فوتبول تعلن قائمة مرشحين جديدة في فريق الأحلام

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 11:44

كتب : FilGoal

فريق الأحلام

واصلت مجلة "فرانس فوتبول" نشر ترشيحاتها للجائزة الاستثنائية التي تقدمها هذا العام بعنوان "الكرة الذهبية لفريق الأحلام" للتشكيل المثالي في كرة القدم في أخر 70 عاما.

وسيصوت 170 صحفيا حول العالم لاختيار التشكيل المثالي على أن تُعلن النتائج في ديسمبر المقبل.

وتنشر المجلة تباعا عبر موقعها 10 مرشحين لكل مركز ليختار الجمهور اللاعب الأفضل من وجهة نظره، لكن الجائزة ستذهب في النهاية لأصحاب الأصوات الأعلى من قبل الصحفيين.

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وأعلنت "فرانس فوتبول" اليوم ترشيح 10 أسماء جديدة لاختيار أفضل جناح أيمن في فريق الأحلام.

والمرشحون هم النجم الإنجليزي ديفيد بيكام ومواطنيه كيفن كيجان وستانلي ماثيوس، والأيرلندي الشمالي جورج بيست والكاميروني صامويل إيتو والبرتغالي لويس فيجو والبرازيلي جارينشا ومواطنه جايرزينو، والنجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والهولندي آريين روبن.

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المجلة كانت قد نشرت سابقا المرشحين لشغل مراكز حراسة المرمى والظهير الأيمن وقلب الدفاع والظهير الأيسر وخط الوسط. (طالع التفاصيل)

وبناء على خطة 3-4-3 ستوالي المجلة نشر الترشيحات للمراكز المتبقية تباعا.

في إنجلترا فريق أحلام فرانس فوتبول
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