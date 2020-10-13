مارادونا وبيليه وزيدان ينافسون على التواجد ضمن فريق الأحلام من فرانس فوتبول

واصلت مجلة "فرانس فوتبول" نشر ترشيحاتها للجائزة الاستثنائية التي تقدمها هذا العام بعنوان "الكرة الذهبية لفريق الأحلام" للتشكيل المثالي في كرة القدم في أخر 70 عاما.

وسيصوت 170 صحفيا حول العالم لاختيار التشكيل المثالي على أن تُعلن النتائج في ديسمبر المقبل.

وتنشر المجلة تباعا عبر موقعها 10 مرشحين لكل مركز ليختار الجمهور اللاعب الأفضل من وجهة نظره، لكن الجائزة ستذهب في النهاية لأصحاب الأصوات الأعلى من قبل الصحفيين.

وأعلنت "فرانس فوتبول" اليوم 40 اسما مرشحين للتواجد في فريق الأحلام في خط الوسط.

وبدأت بـ20 مرشحا في مركز لاعب الوسط المدافع.

والمرشحون هم المجري يوزيف بوجيك والبرازيليون جيرسون وديدي وباولو روبرتو فالكاو والتشيكي جوزيف ماسوبوست والهولنديون يوهان نيسكينز وكلارينس سيدورف وفرانك ريكارد.

بالإضافة إلى الإيطاليين أندريا بيرلو وماركو تارديللي مدرب منتخب مصر السابق، وسيرخيو بوسكيتس وبيب جوارديولا وتشافي هرنانديز وشابي ألونسو ولويس سواريز من إسبانيا.

مع الأرجنتيني فيرناندو ريدوندو والفرنسي تيجانا والإنجليزي ستيفن جيرارد والألمانيين لوثر ماتيوس وبيرند شوستر.

وفي مركز لاعب الوسط المهاجم رشحت الفرنسيين ميشيل بلاتيني وزين الدين زيدان وريموند كوبا والمجري فيرينتس بوشكاش بالإضافة إلى الإنجليزي بوبي تشارلتون.

ومن إيطاليا اختارت روبرتو باجيو وجياني ريفيرا وفرانشيسكو توتي وأليساندرو مازولا بالإضافة إلى بيليه وزيكو وسوكراتس من البرازيل.

وتواجد الإسبانيان أندريس إنيستا لاديسلاو كوبالا مع إنزو فرانسيسكولي وخوان ألبرتو سيكافينو من أوروجواي.

وبالطبع تواجد ألفريدو دي ستيفانو ودييجو أرماندو مارادونا من الأرجنتين مع الروماني جورجي هاجي والهولندي رود خوليت.

تعرف على المرشحين في حراسة المرمى وخط الدفاع