فان دايك: سأفعل كل ما بوسعي للعودة في أسرع وقت

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 10:54

كتب : FilGoal

لقطة إصابة فيرجيل فان دايك

وجه فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول رسالة إلى جماهير النادي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وعد من خلالها بذل كل ما في وسعه للعودة في أقرب وقت.

وكتب مدافع ليفربول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قابلت مستشار كبير لبدء عملية التخطيط لإعادة التأهيل بعد الإصابة".

وأضاف "أركز حاليا كليا على التعافي وسأفعل كل ما بوسعي للعودة في أسرع وقت".

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وواصل "رغم الإحباط الواضح، أثق أن الفرصة تكمن في الأوقات الصعبة ومع مساعدة الله سأتأكد من العودة أفضل وأكثر لياقة وأقوى من أي وقت مضى".

وتابع "في كرة القدم والحياة كذلك، أثق أن كل شيء يحدث لسبب، ومن المهم أن أحافظ على رباطة الجأش سواء في أفضل أو أسوأ الأوقات".

وأردف "بدعم زوجتي وأولادي وعائلتي والجميع في ليفربول، أنا جاهز للتحدي المقبل".

وأتم "أود أن أشكر الجميع على رسائل الدعم، يعني ذلك الكثير لي ولعائلتي والآن سأفعل كل ما يمكن لدعم زملائي بأي طريقة ممكنة قبل الأسابيع الكبيرة المقبلة وسأتعافى يوما بيوم، سأعود".

وخرج فان دايك مصابا بعد 10 دقائق أمام إيفرتون في دربي الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

تدخل قوي من جوردان بيكفورد حارس إيفرتون على ركبة فان دايك في لقطة احتسبها الحكم تسلل على مدافع ليفربول.

ومنذ سبتمبر 2018 لم يغب فان دايك عن أي مواجهة لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. وشارك في 93 مباراة بكل المسابقات وانتصر 72 مرة وخسر 7 مرات.

وسجل فان دايك 10 أهداف وحصل على 4 بطاقات صفراء منذ انضمامه لصفوف ليفربول.

وتعد إصابة فان دايك بالضربة القاصمة لـ ليفربول الذي جمع 10 نقاط من 5 مباريات في المركز الثالث.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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